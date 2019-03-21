Bakan Soylu operasyonun detaylarını açıkladı: Başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarında Aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da gözaltına alınıdığı HDP Adana il binasına düzenlenen operasyonla ilgili bomba detaylar paylaştı.

7 ajanda ve paraların ele geçirildiğini söyleyen Soylu, "Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'nin Çivril ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak bir konuşma yaptı.

Soylu'nun gündeminde dün HDP Adana il binasına düzenlenen operasyon vardı. Aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı soruşturmaya yönelik çarpıcı ayrıntılar aktaran Soylu, şunları söyledi:

"7 ajanda ve paralar ele geçirdik"

"HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek-senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik açıklamalarını hatırlatan Soylu, Yavaş ve İmamoğlu'na çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler

"Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin...' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ne demişti?

Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır.