İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu, “(Meclis üyesi adayları) 29 tanesinin bal gibi PKK ile ilgisi var” dedi.

Mamak’ın Yeşilbayır Mahallesi’nde vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, “Pazar günkü seçimler ders verme seçimi değildir. Pazar günkü seçimler fire verme seçimi değildir. Pazar günkü seçimler, bize güç verme, bize kuvvet verme, Türkiye’ye güç verme, Türkiye’ye kuvvet verme ve Türkiye’ye oyun ve pusu kuranlara ders verme seçimidir. Birileri diyor ki ‘Bunlara bir ders verelim diyor.’ Birileri meydan meydan dolaşıyorlar. Ey büyük milletim dersi bize vereceğinize dersi bugün PKK’yla kol kola olanlara verin" diye konuştu.

Şanlıurfa Belediye Başkan adayının dağdan destek aldığını söyleyen Bakan Soylu, “Şanlıurfa Belediye Başkan adayını dinledim demin. Diyorlar ki ona, ‘Sen dağdan gelmedin, tamam kabul ediyoruz. Ama dağ sizi destekliyor.’ (Başkan adayı) Diyor ki, ‘Dağla dün konuştum. Dağ bizi destekliyor, destekleyecek’ diyor” ifadelerini kullandı.

“29 tanesinin bal gibi PKK ile ilgisi var”

Belediye meclis üyesi aday listelerinde PKK ile alakalı isimler olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “(Meral Akşener) Diyor ki, ‘Bunlar benim Kürt kardeşlerim, bunların PKK ile ilgisi yok.’ Ben İçişleri Bakanıyım, bir şey söylüyorsam, ben belgeyle söylüyorum. 29 tanesinin bal gibi PKK ile ilgisi var. Karakol bombalayan adamın, polis karakoluna molotof atan adamın ve tam tersi okulda okurken PKK propagandası yapıp, okuldan ihraç edilen kişinin Allah’ınızı severseniz belediye meclis üyeliğinde ne işi var ya, bunu sormak istiyorum” şeklinde konuştu.

Sezai Temelli’nin sözlerini hatırlatan Bakan Soylu, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına soruyorlar, diyorlar ki, ’Adam böyle böyle söylüyor.’ ‘O beni ilgilendirmez’ diyor. Kimi ilgilendirir ya? Onun taşıyacağı bomba kimi ilgilendirir. Onlardaki terörist faaliyetleri kimi ilgilendirir? Onun ’Kürdistan’ sözü kimi ilgilendirir? Sizi ilgilendiriyor, beni ilgilendiriyor, çocuğumuzu ilgilendiriyor da İstanbul Büyükşehir Belediyeyi neden ilgilendirmiyor” dedi.

Rotalarını şaşıranların olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Bunlar rotalarını şaşırmışlar, akıllarını şaşırmışlar, neye sığınacaklarının farkında değiller. Türkiye’nin yıllarca mücadele ettiği PKK’ya sığınıyorlar. Yazıklar olsun” diye konuştu.