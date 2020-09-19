Bakan Soylu: Kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajı, "Kalbimiz en çok 'Vatan' olarak atıyor. Şehitliği 'vuslat' olarak gören ve bir yaşam tarzı olarak inşa eden zihniyetimiz var." Soylu, tarih sahnesine çıktığı günden bu yana inancı ve vatanı uğruna omuz omuza mücadele etmeyi benimseyen Türk milletinin gazi ruhunun milli karakteri olduğunu belirtti.

Bu köklü gazi geleneği ve yüksek ahlaki değerler sayesinde 21. yüzyılda sevilen milletin gazilerinin sadece vatanlarına, bayrağına ve inancına değil, dünyadaki tüm mazlumlara da umut olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: :

"İnancımız, geleceğin petrol, para, silah ticareti ve diğer birçok finansal amaç için karartıldığı, üçgenle sınırlı kalmak istediğimiz dünyada, gazilerimizin ve gazi anlayışımızın insanlık için umut olmaya devam edeceğidir. Terör-göç-uyuşturucu üçgenine hapsedilmek istenen dünyada bizim gazilerimiz ve gaza anlayışımız, insanlık için umut olmaya devam edecektir.. Türkiye'nin bugün sınırları dışındaki 60'ın üzerindeki ülkeye AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla uzattığı yardım eli, devletimizin de gazi ruhundan aldığı ilhamın eseridir. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Atatürk'ün emektar ruhundan alınan eser bu düşüncelerle bu topraklardan gelen tüm gazilerimizi minnetle anıyor, Gaziler Günü'nü kutluyor, vefat edenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum, ve iyileşmeyi bekleyenlere acil şifalar diliyorum. "