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Siyaset Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na Engin Altay'ı böyle şikayet etti
Siyaset

Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na Engin Altay'ı böyle şikayet etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da karşılaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Altay'ı şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 10:16:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Burada, sel felaketinden siyaset devşirerek asılsız ithamlarla hükümeti hedef alan Engin Altay'ı işaret eden Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kulağına eğilerek, "Buradan şikayetçiyiz" dedi. Altay, Kılıçdaroğlu tarafından da yalanlanan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden gelen ekipler şehre sokulmadı" iddiasında bulunmuştu.

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Yorumlar

Sabetay Kemal

Cuma namazı çıkışı olsaydı: 'Tamam, içimizdeki hainleri bünyemizden atacağız. Namusum şerefim üzerine sana söz.' Der idi KK ....
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Ulvi

Bozacıyı şıracıya şikayet etmenin ne faydası var?
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