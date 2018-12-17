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Bakan Soylu: Keşke Suriyelileri doğar doğmaz vatandaş yapsak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklarla ilgili, "Benim ülkemde 380 bin çocuk doğdu. Allah izin verse de Meclis de yardımcı olsa, keşke bu 380 bin çocuğu doğar doğmaz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak." dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:33
Bakan Soylu: Keşke Suriyelileri doğar doğmaz vatandaş yapsak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Soylu, polislere 3600 ek göstergenin en kısa zamanda verileceğini belirtti.

Otoyol kenarlarına yerleştirilen maket trafik polisi araçlarının ölümlü kazaları yüzde 7,5 azalttığını ifade eden Soylu, "Bu, bizim görünür olabilme politikamıza destek sağlıyor ve biz bundan fayda elde ettik. Jandarmamız ve polisimiz de sürekli olarak bunların yerlerini değiştiriyor." diye konuştu.

"Keşke vatandaş yapsak"

Soylu, bugüne kadar kaç Suriyeli'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirildiğine ilişkin, "Benim ülkemde 380 bin çocuk doğdu. Allah izin verse de Meclis de yardımcı olsa, keşke bu 380 bin çocuğu doğar doğmaz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak." dedi.

Bu çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmanın, yüzlerce yıl sonraya yapılabilecek en büyük kardeşlik yatırımı olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 36 bin reşit kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık, 36 bin de çocukları var. Bunların geçen seçimde 28 bininin oy kullanma hakkı vardı. Bu seçimde reşitlerden hesap ederseniz en fazla 36 bin kişinin oy kullanma hakkı var. Gizli kapaklı da bir iş yapılmıyor. Yani bir dönem çok şikayet edildi biliyorsunuz, 'En kabiliyetlileri yurt dışına gidiyor, başka ülkelere gidiyorlar, başka ülkelerde yaşıyorlar.' diye. Bunun üzerine biz bu çeteleyi yukarıdan aşağıya aldık ve çok ciddi bir çalışma yaptık. Hem Göç İdaresine hem de Nüfus ve Vatandaşlık İdaresine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum."

FETÖ ile mücadelede çok yol alındığını dile getiren Soylu, "Ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Acırsak acınacak duruma düşeriz, kimse kusura bakmasın." ifadesini kullandı.

"Bu bir rekordur"

Nüfus müdürlüklerine yaklaşık bin 170 yeni personel alındığını kaydeden Soylu, "Aslında bir 500-600 civarında geçen yıl da almıştık. Aynı zamanda bunların teknik kabiliyetlerini de yükseltiyoruz. 2 yılda yaklaşık 30,5 milyon yeni kimlik kartı verdik. Bu bir rekordur ve biz verdikçe nüfus idarelerine talep çoğalıyor." diye konuştu.

Yılda 20 milyon insanın nüfus idarelerine girdiğine dikkati çeken Soylu, "2 Nisan'dan bugüne kadar 2,5 milyon ehliyet, 1,2 milyon pasaport, 35,5 milyon kimlik verdik. Yani nüfus idareleri hakikaten çok yüksek bir kapasiteyle ama tam anlamıyla iyi bir modernizasyona getirdiğimiz arkadaşlarımız tarafından yönetilmekte ve idare edilmektedir." dedi.

"Hangi dönem olursa olsun polisle uyuşturucuyu bir araya getirmenin bühtan olduğunu" vurgulayan Soylu, "Uyuşturucuyla PKK bir araya gelir. 1,5 milyar dolar buradan gelir elde etmektedir ve şu anda bütün dünya Türkiye'nin, polisimiz ve jandarmamızın uyuşturucuyla mücadelesini ayakta alkışlamaktadır. Türkiye rekor üzerine rekor kırmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:33
  1. Süleyman Soylu
  2. Suriyeliler
  3. TBMM

YORUM YAZ

  • LeventLevent28 dk önce
    Sen oy hesabı yap . Yok 28bini oy kullanmış . ... Gelecegide hesap et sen süleyman 50 yıl sonra bu nufüs ne yiyecek nerde yaşayacak ...
  • Coskunakademi Coskunakademi 32 dk önce
    Bu ulkede bizler yasiyoruz halk olarak ben suriyelileri karddes olarakta gormuyorum birlikte yasamakta istemiyorum bu karari halka sormadan nasil alabiliyorsunuz avrupa ulkesine almiyor turkiyeye para veriyorlar sizler bakin diye bizler 3.dunya ulkesi degiliz kimse bana ensar muhacir muhabbetine girmesin gelsinler cok istiyorlarsa antepte kiliste hatayda urfada bakan bey yasasin burda cocuk buyutsun oyle sirca k9sklerde yasayipta keske vatandas yapsak demek kolay birde onu halka sorun bakslim
  • aliali35 dk önce
    seçimde faturayı kesince yaparsınız.
  • Levent Levent 36 dk önce
    Sen kendi varandaşına sahip çık bırak suriyelileri. Gelecekte bunlar hep başıöıza dert olacak . Bize olmasa cocuklarımıza ve onun cocuklarına sorun olacak . kendi topragına sahıp çıkmıyan millet yok olmaya mahkumdur . Bu bizim içinde onlar içinde geçerli

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