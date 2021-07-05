"Bakan Soylu istifa etti" iddiasıyla ilgili flaş açıklama!

Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran, sosyal medya hesabından dün gece saatlerinde yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bakanlık için iki isim önerdiğini iddia etti.

Bakanlıktan istifa iddialarına yalanlama

Eski AK Partili vekilin Bakan Soylu ile ilgili iddiası kısa sürede gündem yaratırken, Sözcü gazetesinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı kaynakları istifa iddialarını yalanladı.

Bakan Soylu dün Gazitepe üs bölgesini ziyaret etmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Bitlis'te Gazitepe üs bölgesini ziyaret etmiş, güvenlik toplantısına katılmış, bir süre önce açılan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni geçmişti. Ziyarete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu katılmıştı.