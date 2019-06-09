0553 313 94 23

Bakan Soylu: İntikamı böyle almak isteyecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Vali bize tuzak kurdu" açıklamalarına ilişkin konuşarak "Ordu Valisi Muş'tayken terör örgütüne nefes aldırmadı, şimdi intikamı böyle almak isteyecekler" dedi.

09 Haziran 2019 Pazar 23:05
Bakan Soylu: İntikamı böyle almak isteyecekler

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonuna alınmaması ve sonrasında yaşananlara ilişkin "Vali bize tuzak kurdu" ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Ordu Valisinin 'Muş'ta terör örgütüne nefes aldırmadığını' söyledi ve "İntikamı böyle almak isteyecekler" ifadelerini kullandı.

Soylu şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş'a güzellemeler yapıp, 'Onunla tanışsaydım çok güzel olacaktı, onun Türkiye'ye çok büyük katkıları olacaktır, geçmiş dönemde de oldu' deyip, bir devletin valisine... Ki o vali Muş'ta hangi kahramanlıkları yaptı ben biliyorum. O Muş'tan Ordu'ya taltif edilerek getirildi. Hakikaten Muş'ta, Şenyayla dahil olmak üzere terör örgütlerine öyle bir bastırdı ki nefes aldırmadı. Şimdi intikamı böyle almak isteyecekler, bu kadar açık ve nettir."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 23:05
  1. Muş
  2. İstanbul
  3. Giresun
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  6. Ordu Valisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Rafting Şampiyonası açılış seremonisi gerçekleşti
    1. Dünya Rafting Şampiyonası açılış..
    2. FKÖ’den Yüzyılın Anlaşması’na karşı..
    3. Bakan Soylu: İntikamı böyle almak..
    4. Venezuela, Kanada’daki konsoloslukları..
    5. Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu,..
    6. Polis memuru nöbet tutarken mide..
    7. Adana’da yolcu otobüslerinin karıştığı..
    8. Altun'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın..
    9. Yanan kargo gemisine İsrail..
    10. Elazığlılardan Yıldırım'a yoğun ilgi
    11. Beşiktaş'taki trafik kazası
    12. Başkentteki sağanak yağış
    13. İstanbulspor’da çifte ayrılık
    14. Jandarma kaçak keklik avına geçit..
    15. Ankara'dan acı haber! "3 vatandaşımız..
    16. Kazakistan’da seçimi Tokayev kazandı
    17. Ankara Valiliği: "Çankaya ilçesinde..
    18. Takla atan araçtan burunları bile..
    19. Kokunç olay! Cansız bedeni, beline..
    20. Aydın’da silahlı saldırıda bir kişi..
    21. Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü kaza..
    22. Uyuşturucudan gözaltına alınan emniyet..
    23. Tekirdağ’daki kazadan acı haber: 1 ölü
    24. Esenler’de Suriyeli babanın cinnet..
    25. Bilecik’teki orman yangını söndürme..
    26. Karatede 3 madalya
    27. Lamos’un başpehlivanı Ahmet Selbest..
    28. Milli ragbiciler Sırbistan'da ikinci..
    29. Milli güreşçi Abdülvasi Balta'dan..
    30. Bamya yaparken nelere dikkat etmeli?..
    Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler! "Sayın Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ı istemişse..."
    Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler! "Sayın Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ı istemişse..."
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler