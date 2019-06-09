Bakan Soylu: İntikamı böyle almak isteyecekler

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonuna alınmaması ve sonrasında yaşananlara ilişkin "Vali bize tuzak kurdu" ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Ordu Valisinin 'Muş'ta terör örgütüne nefes aldırmadığını' söyledi ve "İntikamı böyle almak isteyecekler" ifadelerini kullandı.

Soylu şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş'a güzellemeler yapıp, 'Onunla tanışsaydım çok güzel olacaktı, onun Türkiye'ye çok büyük katkıları olacaktır, geçmiş dönemde de oldu' deyip, bir devletin valisine... Ki o vali Muş'ta hangi kahramanlıkları yaptı ben biliyorum. O Muş'tan Ordu'ya taltif edilerek getirildi. Hakikaten Muş'ta, Şenyayla dahil olmak üzere terör örgütlerine öyle bir bastırdı ki nefes aldırmadı. Şimdi intikamı böyle almak isteyecekler, bu kadar açık ve nettir."