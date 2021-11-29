Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı! Sesi titreye titreye cevap verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Arafta Sorular programında, Esra Elönü'nün annesiyle ilgili yönelttiği soru üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı. Gazeteci Esra Elönü'nün "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusunu duyan Bakan Soylu, gözyaşları içinde sesi titreye titreye yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu. Özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt veren Bakan Soylu'nun gözyaşları dikkatlerden kaçmadı.
Sesi titreye titreye yanıt verdi
Esra Elönü'nün "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusu karşısında Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı. Bir süre soruyu cevaplayamayan Bakan Soylu, kendini toparladıktan sonra sesi titreye titreye soruyu yanıtladı.
"Anneler her zaman güzel dua eder"
Bakan Soylu, "Anneler her zaman güzel dua eder. Bütün anneler cennet annesi olsun." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.