Bakan Soylu: Geçen gün bir söz söyledim, çok hoşuma gitti

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yollarda yapılan eylemleri yasaklamış, Anayasa Mahkemesi ise söz konusu yasağı iptal etmişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a seslenerek, “Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım” demişti.

Bakan Soylu, söz konusu sözlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a söylediği sözün çok hoşuna gittiğini söyleyen Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne katil diyenlerin, yıllardır ülkenin değerlerini eleştirenlerin bir cephede birleştiğini ve Anayasa Mahkemesi’ni savunduklarını söyledi. Allah’ın, hepsini bir cephede topladığını ve herkesin safının belli olduğunu ifade eden Soylu, “Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.