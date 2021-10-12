Bakan Soylu, Ertuğrul Özkök'ün Formula 1 yarışındaki 'şampanya' yalanını tiye aldı!

28 Şubat'ın tetikçilerinden Ertuğrul Özkök, Formula 1 yarışları finalinde şampanya patlatılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izin verdiğini iddia etti.

Özkök vatandaşın aklıyla adeta dalga geçer gibi yalan haberi köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş. Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş"

Soylu'dan Özkük'ün iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özkök'ün iddialarına sosyal medya hesabından yanıt vererek tiye aldı.

Soylu, yaptığı paylaşımda, "Bugün Sn. Ertuğrul Özkök’ün köşesinde, 'Formula 1 Yarışı ile ilgili kutlama detaylarının, İçişleri Bakanı’nın özel izni ile gerçekleştiği' ifade edilmektedir. Ben de ilk kez duydum…" ifadelerini kullandı.