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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Turuncu Kategori'ye 2 çizik
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Turuncu Kategori'ye 2 çizik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:06:00 - 2020-10-05 11:17:43
Bakan Soylu duyurdu! Turuncu Kategori'ye 2 çizik

Türkiye terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Üst üste gelen ağır darbelerle DAEŞ, PKK ve YPG gibi örgütlerin inine girildi. Yapılan operasyonlarda militanlara ait bir çok mühimmat ele geçirilirken sığınaklar da imha edildi.

Güvenlik güçlerimiz terör örgütüne yine darbe vurdu. Listelere tek tek çizik atılırken, biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori’ye bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, ‘Kaçış yok! Ya teslim Ya ... Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha! İstihbarat, Operasyon, Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun’ ifadelerini kullandı.

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