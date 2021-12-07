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Gündem Bakan Soylu duyurdu: PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü!
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü!

Terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç öldürüldü. Haberi Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 09:09:00 -
Bakan Soylu duyurdu: PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin."

Bu arada İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Hacılar köyünde PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona İHA'lar destek verdi

İnsansız hava aracı destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.

Operasyonda 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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