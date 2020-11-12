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Gündem Bakan Soylu duyurdu! O terörist öldürüldü
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! O terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı listede yer alan sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:35:00 -
Bakan Soylu duyurdu! O terörist öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında başlattığı operasyonlar başarıyla devam ediyor. PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kırmızı listede aranan bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Kırmızı listeye bir çizik daha"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, "Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

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