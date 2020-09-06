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Dünya Bakan Soylu duyurdu: J-SİHA ile etkisiz hale getirildiler
Dünya

Bakan Soylu duyurdu: J-SİHA ile etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis'in Sehi bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:39:00 -
Bakan Soylu duyurdu: J-SİHA ile etkisiz hale getirildiler

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar başarıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bitlis'in Sehi bölgesinde Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı ile düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Millet

Ha gayret, bitti bitecek itler
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Sütcü İMAM

Sıra nezaman gelecek Alllah'a kafa tutan Türk neslini bozan Uyuşturucu Baronlarına. Onlarıda yok edinki Türk Halkının gönlünden hiç çıkmayın. Sidikli PPk lıları kendi halkı bile yok eder. Sabır savaş Adım Müslüman......
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