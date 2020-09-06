Bakan Soylu duyurdu: J-SİHA ile etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis'in Sehi bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar başarıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bitlis'in Sehi bölgesinde Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı ile düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı." ifadelerini kullandı.