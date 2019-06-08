Bakan Soylu duyurdu: İstanbul’da bir ilk gerçekleşecek

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele noktasında önemli bir yol alındığını dile getirdi.

İstanbul'daki polis ve bekçi sayılarına ilişkin bilgi veren Soylu, yeni dönemde mevcut sayının artırılacağını söyledi.

Soylu, mahallelerdeki karakol sayılarının artırılacağını belirterek, atılan adımlarla İstanbul'un asayiş meselesinde ciddi düşüş olduğunun görüldüğünü kaydetti.

İstanbul tarihinde bir ilk

İstanbul'a Jandarma bölgesi de dahil 30 karakol daha yapılacağını aktaran Soylu, "İstanbul tarihinde hemen hemen ilk kez 55 bin polisin üzerine çıkıyoruz. Şimdi 2 bin verdik başladı. İnşallah 3 bin, 3 bin 500 polis daha vereceğiz İstanbul'a. Ayrıca bin 200 daha bekçi vermiş olacağız." diye konuştu.

İstanbul'un dünyanın en güvenli metropollerinden birisi haline geleceğini, bu kapsamda önemli çalışmalar yürüttüklerini, ayrıca kenttin trafik güvenliği noktasında adımlar attıklarını ifade eden Soylu, adrese dayalı kayıt sistemi, e-devlet üzerinden yapılan işlemler, muhtarlık bilgi sistemi gibi konularda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Soylu, İstanbul'un tüm acil çağrılarının tek bir elde toplanacağı 112 çağrı merkezini açacaklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Halkalı'da Bakanlığımıza ait konuşlandıracağımız birimde bütün hazırlıklar bitti. Elektronik sistemleri kurulduktan sonra İstanbul'da acil çağrı hizmetlerinin kalitesini çok daha fazla yükselteceğimiz ve vatandaşımızın hayatında daha büyük kolaylığın sağlanacağı ve acil çağrıya ulaşabileceğimiz bir sistem oluşacak. Şu anda kurumlar yapıyorlar. Aynen Türkiye'deki yaklaşık 50 vilayetin üzerinde olduğu gibi İstanbul'da da bu adımı hep birlikte atmış olacağız."