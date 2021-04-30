Bakan Soylu duyurdu! Ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Jandarma ekiplerinin operasyonunda 221 kilogram toz esrarın ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Jandarma ekiplerinin operasyonunda 221 kilogram toz esrarın ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, Jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kg. toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadelerini kullandı.