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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla bu sabah Eren Kış 6 Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:36:00 - 2021-11-19 11:11:30
Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İlinde “EREN KIŞ-6 (MERCAN DAĞLARI) ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ BURAK TORTUMLU OPERASYONU” başlatıldı.

Operasyonda kadın astsubaylar da var

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1060) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylarda bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi.

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