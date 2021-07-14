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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Bir tanesi daha kavuşuyor
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Bir tanesi daha kavuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha, 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 21:03:00 -
Bakan Soylu duyurdu! Bir tanesi daha kavuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha, 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor." dedi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha, 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

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