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Gündem Bakan Süleyman Soylu deprem felaketindeki can kaybını açıkladı
Gündem

Bakan Süleyman Soylu deprem felaketindeki can kaybını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 23:15:00 - 2023-03-04 23:21:59
Bakan Süleyman Soylu deprem felaketindeki can kaybını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, dezenformasyonla ilgili tespit edilen 1090 hesap yöneticisinden 613'ü hakkında işlem yapıldığını, 151 kişinin gözaltına alındığını, 29'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var.

(Hatay'da su sıkıntısı yaşandığı iddiası) Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır. Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı su 1 milyon 200 bin adet.
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Yorumlar

HATAY'IN SU HATLARINI İBB basİT Ekrem YAPTIK DİYORDU, HER ŞEYİ SAHTEKARLIK BUNU

bu Ekrem Bir de utanmadan Türkiye'yi yönetmeye 6 lı masanın adayı olmaya hevesleniyor.
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