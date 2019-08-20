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Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir."

Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir.

20 Ağustos 2019 Salı 10:47
Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir."

Bakan Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler hata işlemiştir."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:47
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