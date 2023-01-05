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Gündem Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu
Gündem

Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Kurdi canlı yayınında Kürtçe konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 23:13:00 - 2023-01-05 23:17:54

Bakan Soylu, TRT Kurdi ekranlarına konuk oldu. Canlı yayında sorulan soruları yanıtlayan Süleyman Soylu, programın başında Kürtçe konuştu. O anlar kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Kurdi ekranlarında gazetecilerin sorduğu soruları yanıtladı. Burada önemli açıklamalarda da bulunan Soylu'nun programın girişinde yaptığı hareket yayına damga vurdu.

Kürtçe konuştu

Bakan Soylu programın başında gazetecilerle kısa da olsa Kürtçe konuştu. O anlar sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı olaya yorum yaptı.

Geçmişte yaşananlara dikkat çekti

Öte yandan Süleyman Soylu açıklamalarının devamında Türkiye'nin geçmiş yıllarında yaşadığı sorunlara değindi. Soylu, "Bu ülkede insanlar kendi gibi olmayanları konuşturmadılar" dedi.

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