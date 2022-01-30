Bakan Soylu böyle yorumladı: Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş

Trabzon’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağlayarak sahneye çıkmak isteyen küçük bir çocuğu kırmayarak yanına çağırdı.

Erdoğan'ın elinden mikrofonu aldı

Babası ile ilgili yaşanan bir sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşan çocuk daha sonra mikrofonu alarak "Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük" ifadelerini kullandı.

O görüntüler sosyal medyada eleştirilirken, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.

"Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş"

Olayın nasıl geliştiğini "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz..." sözleriyle anlatan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. Çocuktan al haberi"