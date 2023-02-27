Bakan Soylu birinci önceliği açıkladı

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle; Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarla ilgili bütün bunların da kendine ait değerlendirmesi söz konusu. Konteyner şehirler bunların altyapısı ve bunların yerleştirilmesi. Birçok faktörü değerlendiriyoruz.

Kimliklendirme çalışmaları devam ediyor

Kimliklendirme çalışmaları devam ediyor, DNA çalışmaları var onlar devam ediyor. Sağlık açısından suyun klorundan tutun da bütün hijyenine kadar her türlü adım atılıyor. Onlarca ekip sağlık taramaları yapıyor.

Devletin ve milletin mesaisini bölmesinler

Dertleri başka olanlar siyaset yapmak isteyenler varsa önümüzdeki günlerde seçim var siyaseti yapsın. Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler, çabaya kulaklarını versinler. Burada insanlar yaşıyorlar, burada insanlar yeni bir hayatı oluşturmak için çaba sarf ediyor. Burada bizim deprem meselesinne gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Mesaimizi bölmesinler. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Devletin ve milletin buradaki mesaisini bölmesinler.

Enkaz kaldırma çalışmaları

Birinci önceliğimiz enkazı döküm alanlarına taşımak. Burada çok sistemli bir şekilde gidiliyor. Büyük bir enkaz var bu doğru. Esas planlanması gereken yer Antakya merkez. İşin yürümesi açısında şunu söyleyeyim, burada da milyonlarca ton var. O rakamı da teyit etmemiz lazım. Bizim birinci derdimiz enkazları döküm alanlarına taşıma. Her yerde süreç başlamış bununla ilgili nasıl adım atacağımıza karar verdik. Şehirlerdeki yeni kurulacak yerlerle ilgili Murat Bey, bilim insanlarıyla MTA ile bir çalışmalar yaptılar. Fay hatları, nedir, zemin nerededir? Şehir merkezleri ne olacak?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremzedelerin ihtiyacını gidermek için çalışıyoruz. Zamanla yarışıyoruz. 26 bin enkazda arama kurtarma çalışması yapıldı.

Şu anda bir güvenlik ve asayiş problemimiz yok.