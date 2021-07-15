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Gündem Bakan Soylu: Bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız
Gündem

Bakan Soylu: Bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak, 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 gözaltıklarını belirterek, "Bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 22:20:00 -
Bakan Soylu: Bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “15 Temmuz'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak, 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin içinde bu milletin içinde bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun bunları son nefesimize kadar takip edeceğiz" dedi.

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