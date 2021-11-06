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Siyaset Bakan Soylu Berat Albayrak ile çarpışma anına ilişkin konuştu: Allah korusun tekrar yaşanır diye...
Siyaset

Bakan Soylu Berat Albayrak ile çarpışma anına ilişkin konuştu: Allah korusun tekrar yaşanır diye...

Bir törende eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile çarpışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen gün yine 29 Ekim vesilesiyle oradaydık. Orada insanlar birbirleriyle çarpışabilirler. Bu insani bir şey" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 10:39:00 -
Bakan Soylu Berat Albayrak ile çarpışma anına ilişkin konuştu: Allah korusun tekrar yaşanır diye...

2018 yılında katıldıkları bir törende eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la çarpışan Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Geçen gün yine 29 Ekim vesilesiyle oradaydık. Orada insanlar birbirleriyle çarpışabilirler. Bu insani bir şey. Allah korusun, tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk'te Talat Atilla ve Tamer Korkmaz'ın sunduğu "Perde Arkası" programında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tekrar olur diye endişe ediyorum"

Programda Bakan Soylu'ya 2018 yılında katıldıkları bir törende eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la çarpışma anları da soruldu. Bunun insani bir durum olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Geçen gün yine 29 Ekim dolayısıyla vesilesiyle oradaydık. Orada insanlar birbirleriyle çarpışabilirler. Bu insani bir şey. Allah korusun, tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum." dedi.

"Zaten iftiralarla karşı karşıyayız"

Terör örgütünden ve dağa çıkmaktan korkmadığını belirten Soylu, "Kedi ve köpekten korkmam. Ama başka işlerden insan korkar. Ben korkuyorum. Çünkü dedikodu gibi bu tip şeylerle, insanların dile düşmek kadar insanı ürküten başka bir şey yoktur. Zaten iftiralarla karşı karşıyayız. Tekrar böyle bir şey olabilir diye artık dikkatli yürüyorum" ifadelerini kullandı

 

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