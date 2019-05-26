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Bakan Soylu: Artık yoruldum

23 Haziran seçim sürecinde birçok yalan üretildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu son hali görüyorum, 1.5 aydan beri oluşturulan dedikoduları, tezviratları. 'İçişleri Bakanlığı İstanbul'a 100 bin polis görevlendirecek. 100 bin polis burada oy kullanacak sonucu değiştirecek.' Şimdi ben her gün 2-3 iş yalanlamaktan yoruldum" dedi.

26 Mayıs 2019 Pazar 21:01
Bakan Soylu: Artık yoruldum

Bayrampaşa'da bir otelde muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her gün ortaya atılan asılsız iddialarla mücadele edildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu son hali görüyorum, 1.5 aydan beri oluşturulan dedikoduları, tezviratları. 'İçişleri Bakanlığı İstanbul'a 100 bin polis görevlendirecek. 100 bin polis burada oy kullanacak sonucu değiştirecek.' Şimdi ben her gün 2-3 iş yalanlamaktan yoruldum. Bir yalan kasırgası esiyor. Eskiden rüzgarı esiyordu. Hakikaten bir yalan kasırgası esiyor" diye konuştu.

"Biz 31 Mart seçimlerinde 6 bin 600 jandarma ve polis görevlendirdik, Doğu ve Güneydoğu'ya. Başka bir yerde görevlendirmedik yani. Bu yıl görevlendirsek dahi buna bir imkan yok" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Çünkü 31 Mart seçmen kütükleri kullanılacak. Aynı liste kullanılacak. Ama önemli değil. Kadının biri çıkıyor diyor ki 'Ben baktım, benim nüfustaki kaydımı silmişler. Allah Allah kalktım Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü aradım. Bir bak bakalım, belki doğru mudur, yanlış mıdır, nedir, ne değildir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü dedi ki 'Bakanım ben baktım. Hiç sormanıza gerek yok. 29 Mart'ta kendi e-devlet şifresinden kaydını öbür tarafa müracaat etmiş biz de almışız' dedi."

"Sosyal medyadan kampanya yürütecekler diye sesimizi çıkaramayacak mıyız?"

"Sosyal medyadan kampanya yürütecekler diye sesimizi çıkaramayacak mıyız?" ifadesini kullanan Soylu, "Eğer biz kendi hakkımızı savunamazsak, vatandaşın bir oyunun hakkını savunamazsak vatandaş bize şunu söylemez mi, 'Siz ne işe yararsınız ya? Kendi hakkınızı savunamıyorsunuz.' O zaman 5 yıl sonra en fazla sesi çıkanın, en fazla bağıranın seçim kazandığı bir Türkiye seçim sistemi olur" diye konuştu.

Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun verilerin kopyalanması talimatını eleştirerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldiği ilk gün yaptığı ilk şey çok basit ve net. Bir talimatla birlikte kişisel verilerin orada tüm verilerin kopyalanması talimatıdır. Bu zihniyeti açık ortaya çıkarmaktadır. Başka benim için hiçbir emareye gerek yok. Bu kadar açık ve net. Hiçbir emareye gerek yok" ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 21:01
  1. İstanbul
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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