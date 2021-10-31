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Yaşam Bakan Soylu acılı annelerle buluştu: Cesaretleri, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek!
Yaşam

Bakan Soylu acılı annelerle buluştu: Cesaretleri, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek!

Diyarbakır HDP İl Binası önünde PKK’nın dağa kaçırdığı evlatları için nöbet tutan annelerin gücü tüm Türkiye’ye yayıldı. Muş Anneleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 18:05:00 - 2021-10-31 18:11:30
Bakan Soylu acılı annelerle buluştu: Cesaretleri, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek!

YENİ AKİT / ANKARA

790 gündür HDP Diyarbakır İl binası önünde nöbet tutan 238 aileden 32’si evladına kavuşurken umutlu bekleyiş tüm Türkiye’ye yayıldı.

Her fırsatta Diyarbakır annelerine destek olmak için yanlarına giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kez Muş’ta evlatlarının yolunu gözleyen annelerle buluştu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, “Muş’tayız... Terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen, Muş Anneleriyle bir araya geldik. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK!” ifadelerini kullandı.

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