Bakan Soylu açıkladı! ‘Türkiye bu konuda öncü’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satırbaşları:

Bütün kurumlarımız el birliğiyle büyük bir seferberliği yerine getiriyorlar. Dünyada afete müdahale konusunda Türkiye en öncü ülkelerden biridir.

Elazığ olsun, Giresun'daki sel afeti olsun, Malatya, İzmir olsun, ondan önceki irili ufaklı birçok afette olsun esnaflarla karşı karşıya kaldığımız tüm meselelerde gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum.

2021 yılını afet eğitim yılı ilan ettik. Ve hedef koyduk, 51 milyon insanımıza yüz yüze, video eğitimi ile ulaşma hedefimiz söz konusu. 81 il valimiz, 1121 mülki idare amirimizle başladık ve tamamladık. 2 milyon 474 bin yüz yüze eğitim gerçekleştirildi 1 Ocak'tan itibaren. bu önemli bir rakam. Henüz başındayız. 4622 eğitmenimize eğitici eğitimi verdik. 1 milyon 15 bin 100 sosyal medya eğitimi verilmiştir. Videolarımızın izlenebilme eğitimi.

Muhtarlarımıza yılbaşından bugüne kadar 18 bin 601 muhtarımıza eğitim verildi. Ve bu aynı şekilde devam ediyor.

STK'lar, dernekler, vakıflar, özel sektörle işbirliği protokolü yapılmak suretiyle bu konudaki yaygınlığımızı devam ettireceğiz. Tüm bakanlıklarla protokol imzaladık. Onların eğitim daireleriyle kamuya yönelik eğitimlerimizi devam ettiriyoruz.

Afet bilgisi hayat bilgisi

Mottomuz şu: Afet bilgisi hayat bilgisi... Uzaktan eğitimle ulaşmaya çalışıyoruz, ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dünyaya örnek olacağını düşünüyorum.

Esnaf; sokak, şehir, insan demektir. Yaşadığımız çevre demektir. Onların ortaya koyacağı sahiplenme ile birçok vatandaşımıza afet farkındalık eğitimini paylaşacağımıza inanıyorum.