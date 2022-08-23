Bakan Soylu açıkladı: İki tır şoförünün arkadaş olduğu ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep'teki kazalarla ilgili, "İki tır şoförünün arkadaş olduğunu ortaya çıktı. Telefonları incelendi, kaza öncesi görüşme yapmadıkları tespit edildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın birlikte karşıladı.
AK Parti'nin Yüz Yüze 100 Gün Projesi kapsamında sabah saatlerinde Silivri'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik ediyor. İçişleri Bakanını, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın birlikte karşıladılar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep'teki kazalarla ilgili, "İki tır şoförünün arkadaş olduğunu ortaya çıktı. Telefonları incelendi, kaza öncesi görüşme yapmadıkları tespit edildi" dedi.