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Ekonomi Bakan Soylu açıkladı! Artık e-imza da kimlik kartlarına yüklenecek
Ekonomi

Bakan Soylu açıkladı! Artık e-imza da kimlik kartlarına yüklenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakın bir zamanda e-imzayı da Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarımıza koymuş olacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:09:00 -
Bakan Soylu açıkladı! Artık e-imza da kimlik kartlarına yüklenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Soylu konuya ilişkin şunları söyledi:

"Yakın bir zamanda e-imzayı da Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarımıza koymuş olacağız. 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren 490 bin 849 olaya ait parmak izi verisini sisteme girdik. 2017 yılından bu yana 392 milyon 69 bin 875 arşiv belgesini dijitalleştirdik. Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk"

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