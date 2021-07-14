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Gündem Bakan Soylu açıkladı! 2021 yılında 101 terör eylemi engellendi
Gündem

Bakan Soylu açıkladı! 2021 yılında 101 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini engellediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 10:06:00 - 2021-07-14 10:18:32
Bakan Soylu açıkladı! 2021 yılında 101 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı içinde terör örgütlerine yapılan operasyonlara değindi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik.

15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik."

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