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Bakan Soylu: 255 bin Suriyeli geri döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkemizde bulunan 255 bin 300 Suriyeli kardeşimiz son iki yılda geri döndüğünü ifade etti. Bakan Soylu, "Orada eğer huzur sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisindeler. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur hattı oluştuğu anda geri döndü” dedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “255 bin 300 Suriyeli kardeşimiz son iki yılda geri döndü. Demek ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisindeler. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur hattı oluştuğu anda geri döndü” dedi.

BİZİM DERDİMİZ İNSANLIK

Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde yaşayan Suriyeli Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret eden Soylu, İdlib kentindeki duruma dikkati çekerek şunları dile getirdi: “Bizim derdimiz insaniliğimizdir. Bu konudaki iddiamızı da devam ettiriyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Oradan saldırılarla başlayacak bir göç dalgasının sorumluluğu bize ait değildir. Bu da açık ve nettir. Biz bu insaniliğimizden vazgeçmeyeceğiz.”

BATI İŞİN TİYATROSUNDA

Göçmen sorununa dikkati çeken Bakan Soylu şöyle devam etti: “Gittiğimiz bütün uluslararası toplantılarda tüm sözde büyük ülkelerin temsilcilerinin, Suriye meselesi konuşulduğu zaman başları öne eğiktir. Çünkü, dudaklarından söyledikleriyle yaptıkları arasında büyük bir tenakuz ve ölçüsüzlük söz konusudur. İşin tiyatrosundalar bunu herkes bilmektedir. 2015 yılında Türkiye’den, batı sınırlarımızdan Yunanistan’a geçen, kaçan düzensiz göçmen sayısı ortalama günde 6 bin 800’dü. Bugün ise 79 civarında. Aslen dünyaya ait görevlerimizi de komşularımıza ait görevlerimizi de ve aynı milletten olan insanlara ait görevlerimizi de aynı ölçüde yerine getiriyoruz.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:25
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  2. içişleri bakanı
  3. süleyman soylu
  4. suriye

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