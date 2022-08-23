  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu 1 hafta süre verdi: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
Gündem

Bakan Soylu 1 hafta süre verdi: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara ilişkin, elinde bilgi olanlara 1 hafta süre verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 23:01:00 - 2022-08-23 23:27:17
Bakan Soylu 1 hafta süre verdi: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz

Bakan Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23