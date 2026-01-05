  • İSTANBUL
Ekonomi Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenflasyonun genele yayıldığını belirtirken, "2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek’ın paylaşımı şöyle:

"2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı.

Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti.

2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak.

Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Simsek simsek gibi yeni yilda beegileri yukseltti ama sorsan enflasyon dustu dalga geciyo insanlarla bu millet en guzel zamanlarini simsek sayesinde yasiyo memleket gulluk gulistan simsek vergileri var cunki

İbrahim

Şimşeğin enflasyonu ile vatandaşın enflasyonu arasında %100 fark var
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
