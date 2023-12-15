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Ekonomi Bakan Şimşek'ten flaş açıklama! Yatırımcılardan Türkiye'ye büyük ilgi var
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten flaş açıklama! Yatırımcılardan Türkiye'ye büyük ilgi var

Yeniakit Publisher
2023-12-15 14:55:00 -
Bakan Şimşek'ten flaş açıklama! Yatırımcılardan Türkiye'ye büyük ilgi var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Uluslararası yatırımcı toplantılarımız İspanya’da devam ediyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti.

Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar.

Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak.

 
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Yorumlar

Bakan Mehmet Şimşek yatırımları anlatıyor

Bakan Mehmet Şimşek yatırımcılardan Türkiye'ye ilgiyi anlatıyor. ama henüz dolarda ateş düşmedi.
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