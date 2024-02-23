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Ekonomi Bakan Şimşek'ten FATF kararı sonrası ilk mesaj: Türkiye son eşiğe geçti!
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten FATF kararı sonrası ilk mesaj: Türkiye son eşiğe geçti!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 19:18:00 - 2024-02-23 19:27:16
Bakan Şimşek'ten FATF kararı sonrası ilk mesaj: Türkiye son eşiğe geçti!

Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor.' dedi.

Şimşek, FATF'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."

Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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