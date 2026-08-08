Bakan Şimşek'ten Batman yorumu: 'Muazzam bir hizmet fırtınası var'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da son yıllarda hayata geçirilen yatırımlara dikkat çekerek kentte "muazzam bir hizmet fırtınası" yaşandığını söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Şimşek, tamamlanan projelerin açılış törenlerine katıldı.

Şimşek, Batman programı kapsamında ilk olarak Gercüş ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi ile sokak sağlıklaştırma projelerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından alanları gezen Şimşek, yapımı devam eden kent meydanında da incelemelerde bulundu.

Gercüş’teki programının ardından kent merkezine geçen Şimşek, İluh Parkı’nın tamamlanan ek bölümü ile yeni yolun açılışına katıldı.

Burada konuşan Şimşek, İluh Deresi çevresinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirterek, derenin ıslah edilmesinin yanı sıra bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak yeni alanların oluşturulduğunu söyledi.

Batman’da gerçekleştirilen yatırımlara dikkat çeken Şimşek, “Son yıllarda muazzam bir hizmet fırtınası var. Durmadan, sürekli bir şekilde yeni yollar, ana arterler, yeni parklar, altyapı, üstyapı... Muhteşem gerçekten ve bunlar tesadüf değil” ifadelerini kullandı.

İluh Parkı’nın yaklaşık 25 dönümlük bir alanı kapsadığını belirten Şimşek, Batman Çayı kıyısında ise 2 bin 500 dönümlük yeni bir parkın yapımının sürdüğünü açıkladı.

Yeni parkın büyüklüğüne dikkat çeken Şimşek, projeyi New York’taki Central Park ve Londra’daki Hyde Park ile kıyaslayarak, dünyanın büyük parklarıyla benzer ölçekte olduğunu ifade etti.

Şimşek, gerçekleştirilen yatırımların planlama ve kaynak yönetiminin sonucu olduğunu vurgulayarak, projelerin hayata geçirilmesi için vizyon ortaya konulması, kaynak ayrılması ve sürecin doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.