Bakan Şimşek taşı gediğine SAHA'da koydu: En büyük 5. ithalatçıdan en büyük 11. ihracatçıya!
Bakan Şimşek taşı gediğine SAHA’da koydu: En büyük 5. ithalatçıdan en büyük 11. ihracatçıya!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay fuarı SAHA 2026’yı ziyaret etti. Alandaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Şimşek savunma sanayisini sanayide dönüşümün motoru olarak gördüklerini belirterek, Türkiye bu konuda kat ettiği gelişmeyi ise “Türkiye, dünyanın en büyük ilk 5 ithalatçısı arasındaydı, bugün dünyanın en büyük ilk 11'inci ihracatçısı” sözleriyle anlattı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" devam ediyor.

Fuarı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alandaki incelemelerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanlığı standında gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin kendileri için en kritik sektör olduğunu ifade etti.

İLK 10'A GİRECEĞİZ

Şimşek, savunma sanayisinin güçlü şekilde destekledikleri sektörlerden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Savunma sanayisini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün ülkemizin tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak üzere bir savunma sanayi ekosistemini güçlü şekilde inşa etmiş durumdayız. Ama bizim için değerli olan önemli bir ihracat kalemi olması. 90'lı yıllarda Türkiye, dünyanın en büyük ilk 5 ithalatçısı arasındaydı, bugün dünyanın en büyük ilk 11'inci ihracatçısı, inşallah yakında ilk 10'a girer. Geçen sene 10 milyar dolarlık bir ihracat vardı ama siparişler 18 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye'nin çok uzun süredir bir kırılganlığı olan cari açığın azalmasında büyük katkısı olan bir sektör."

Şimşek, orta ve uzun vadede ikili kullanım ve buradan sivil teknolojilerin gelişmesinin önemine işaret ederek, sektörün bu anlamda rolünü ve geleceğini çok çok önemsediklerini söyledi.

SAVUNMAYI DAHA ÇOK DESTEKLEYECEĞİZ

Savunma sanayisini çok güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Şimşek, "Sermaye piyasalarımız, derinleştikçe, geliştikçe bu ekosistemi daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Buraya her geldiğimde Türkiye ekonomisi, Türk sanayisi açısından çok daha iyimser bir gerçeklik söz konusu. Dolayısıyla savunma sanayisindeki bu teknoloji ve gelişmeler diğer bütün sektörlerin de güçlü ve rekabetçi şekilde dünyada konumlanmasına yardımcı olacak."

Şimşek'e, ziyaretinde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik etti.

Ziyarette, Şimşek'in eşliğinde, Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah ile Görgün arasında, ASELSAN, HAVELSAN, Baykar, Otokar ve Yonca Shipyard firmalarından savunma sanayisi sistemleri tedarikine yönelik "Devletten Devlete Satış Protokolü Kapsamında Niyet Beyanı" da imzalandı.

Yorumlar

Emir Timur

Millî Yerli irade güçlü devlet aklı ve bunu organize eden lider ile savunma sanayii de güzel işler yapılıyor bunun mimari Başta sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve firmalara şükranlarımızı sunarız şimdi sosyal medyada görüyoruz bu işin mimarı yokmuş gibi konuşanlar var üzülüyoruz bu savunma sanayii de bu işlerin başarısında lider faktörü belirleyici unutmayın sanki yokmuş gibi davrananlar var Recep Tayyip Erdoğan baba ile savunma sanayii güçlendi yüzde 20 den yüzde 80 i geçti biraz saygı biraz hürmet duyalım yani demem o ki lider faktörü organizasyon Birlik beraberlik içerisinde kenetlenmiş bir akıl ile büyük işler yapıldı .
