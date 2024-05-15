Bakan Şimşek, Katar'da bombayı patlattı: Sağlam programımız var

Bakan Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuştu.

Fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek." dedi.

Enflasyonla mücadelede mali politikanın sıkılaştırılacağına ve gelir politikalarının daha destekleyici olacağına işaret eden Şimşek, "Ama önemli olan yapısal reformlardır. Yapısal reformlar yoluyla verimliliği ve rekabet gücünü artıracağız. " ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, yatırımların daha verimli alanlara yönlendirileceğinin ve daha fazla mali alan yaratmak için bazı harcamaların da kesileceğinin altını çizdi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜMENİN PEŞİNDEYİZ"

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Bakan Şimşek, mali duruşta yapılan sıkılaştırmanın enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağını belirterek, "Sağlam politikalarımız ve yapısal dönüşüme yönelik bir istikametimiz var. İkisinin bir araya gelmesinin yatırımcıların güvenini kazanmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük enflasyonun gerekli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Biz sürdürülebilir yüksek büyümenin peşindeyiz. Fiyat istikrarı gerçekten de burada devreye giriyor. Kesinlikle bu programın özünde bu yer alıyor ve biz kararlıyız, bunu sağlayacağız. Çünkü yüksek enflasyonlu bir ortamda faaliyet göstermek ve doğrudan yabancı yatırım girişlerini çekmek çok zordur." açıklamasında bulundu.

Mehmet Şimşek, rekabetçilik için yüksek üretkenliğin gerektiğini belirterek, "Ancak bunun için sağlam politikalar gerekiyor ve fiyat istikrarı da bunun temelini oluşturuyor." şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA ZAMAN DEZENFLASYON İÇİN ADIM ATMA ZAMANI"

Şimşek, "Bu yaz itibarıyla dezenflasyona yönelik politikaların etkilerini görmek mümkün olacak. Şu anda zaman dezenflasyon için adım atma zamanı." diye konuştu.

Türkiye'nin makro ihtiyati tedbirlerini önemli ölçüde hafiflettiklerine işaret eden Şimşek, "İyi işleyen bir piyasa, rekabet gücü ve üretkenliğin anahtarıdır. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin gayri safi yurt için hasılasının (GSYH) 1,1 trilyon dolar olduğunu hatırlatarak, ekonominin son 20 yılda ortalama yüzde 5,5 büyüdüğünü anlattı.