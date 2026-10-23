Yılmaz Vural'dan flaş hamle! Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor

Vural, Altınordu'yu satın alma planına dair şöyle konuştu: "Seyit Mehmet Özkan Bey benim çok eski arkadaşım. "Yılmaz, takımı profesyonel yarıştan çekmek istiyorum, 3. Lig’de yarışacak bu takımı gel sana verelim" dedi. "Verelim de çok ciddi bir para lazım, bende böyle bir para yok" dedim. "Ben bu parayı bir bulmaya çalışayım çevremizden arkadaşlarımızdan" dedim. Mehmet Bey dedi ki "Ben gençlerle uğraşmak istiyorum, sen profesyonel yarışmayı yap. Burada oyuncular yetiştir, hem ticari anlamda satarsın hem de takımı üst lige çıkarma durumun olur.