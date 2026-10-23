Yılmaz Vural'dan flaş hamle! Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Teknik direktör Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri hakkında yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi.
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Teknik direktör Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri hakkında yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi.
Türk futbolunun en renkli figürlerinden biri olan teknik direktör Yılmaz Vural bu kez bambaşka bir konuyla gündemde... Vural, yaptığı açıklamada Türkiye'nin köklü kulüplerinden birini satın alma durumunun oluştuğunu duyurdu. Radyospor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, Altınordu Kulübü'nün başkanı Seyit Mehmet Özkan ile yaptığı görüşmeyi resmen açıkladı.
Vural, Altınordu'yu satın alma planına dair şöyle konuştu: "Seyit Mehmet Özkan Bey benim çok eski arkadaşım. "Yılmaz, takımı profesyonel yarıştan çekmek istiyorum, 3. Lig’de yarışacak bu takımı gel sana verelim" dedi. "Verelim de çok ciddi bir para lazım, bende böyle bir para yok" dedim. "Ben bu parayı bir bulmaya çalışayım çevremizden arkadaşlarımızdan" dedim. Mehmet Bey dedi ki "Ben gençlerle uğraşmak istiyorum, sen profesyonel yarışmayı yap. Burada oyuncular yetiştir, hem ticari anlamda satarsın hem de takımı üst lige çıkarma durumun olur.
Kafamızı yoruyoruz biraz başarabilir miyiz diye. Altınordu tesisleri 80 dönümlük bir arazide, biri de 60 dönüm; biri Selçuk’ta biri Torbalı’da. Buralarda 8’er tane antrenman sahası var. İnanın ben Almanya’da yaşıyorum, böyle tesis görmedim! Bir futbolcunun yetiştirilmesi için her türlü imkan var.
Teknik anlamda uçururuz burayı iyi bir kadro kurup ama ekonomik anlamda benim öyle bir gücüm yok. İngiltere’de yatırım yapan fonlar var, onlarla görüştük. Geri ödemesiz 5 sene veriyorlar parayı size. Sonra 5 sene içerisinde bu parayı geri ödeyecek oyuncu yetiştirip pazarlamamız gerekecek. Başarabilirsek büyük bir macera, kolay değil ama Türkiye’deki potansiyele güveniyoruz"
Türkiye'de 32 farklı takımın başında görev yapan 73 yaşındaki çalıştırıcı, en çok Antalyaspor ile maça çıktı. Deneyimli teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 70 maçta 28 galibiyet, 22 beraberlik ve 20 mağlubiyet alarak 1.51'lik puan ortalaması tutturmuştu.
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