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Ekonomi Bakan Şimşek: Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor
Ekonomi

Bakan Şimşek: Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor

Yeniakit Publisher
2024-05-29 12:03:00 -
Bakan Şimşek: Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor

'Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı' başlıklı panelde konuşan Bakan Şimşek, 'Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuştu.

Bakan Şimşek "(TCMB rezervleri) Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor" dedi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Enflasyon öyle rakamlarla oynamakla düzelmez diyorum zira bir devletin İthal ettiği mal sattığından az ise her ay açık verir ve bu açığı kapatmak için her sene ya borç alırsın ya da bir şeyleri satarsın daha da olmadı bu açığı millete fatura eder zam ve enflasyonu azdırırsın hepsi bu öyle rakamlarla oyna ,faizle oyna,dolarla oyna hepsi siyası ve göz boyama taktikleri ha bunu sadece bu hükümet yapmıyor onu da söyleyeyim bu ülkenin kaderi bu o yüzden ya çok çalışıp çok üreteceğiz ya da bir kaç zengin haricinde her daim ezileceğiz.

Dogalgazda ısıtmada %36 iktisad edip

Yurt dışı ithalde daha az öderdik 6 yıldır reisimle görüştürülse idim. Ama bir türlü hala ama hala reise ulaşamıyoruuuuuummmnm. Başkasına güvenim yooooookkkk kalmadı . İste cari acıkta bir payda benden olurdu. Demi şimşek bey.
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