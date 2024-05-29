Bakan Şimşek: Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor
'Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı' başlıklı panelde konuşan Bakan Şimşek, 'Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuştu.
Bakan Şimşek "(TCMB rezervleri) Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak" ifadelerini kullandı.
Şimşek, "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor" dedi.