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Eğitim Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Eğitim

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okulları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 00:07:00 -
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını kaydetti.

Diger tarafdan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin yarın saat 11.00'de basın mensuplaranın karşısına geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı sonrası yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

 

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