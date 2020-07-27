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Eğitim

Bakan Selçuk'tan üniversite adaylarına "tercih" önerisi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylara tercih önerisinde bulundu. Selçuk, "Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:39:00 -
Bakan Selçuk'tan üniversite adaylarına "tercih" önerisi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylara tercih önerisinde bulundu.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz. Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın" dedi.

 

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