Bakan Selçuk'tan üniversite adaylarına "tercih" önerisi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylara tercih önerisinde bulundu. Selçuk, "Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylara tercih önerisinde bulundu.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz. Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın" dedi.