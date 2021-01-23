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Eğitim Bakan Selçuk'tan 'telafi programı' açıklaması
Eğitim

Bakan Selçuk'tan 'telafi programı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgından dolayı 'uzaktan eğitim' gören öğrenciler için 15 Şubat yarıyıl tatilinden sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 02:35:00 -
Bakan Selçuk'tan 'telafi programı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını açıkladı.

'Telafi programı' açıklaması

Yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ile tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği noktaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."

Bakan Selçuk'tan öğrencilere mesaj

Öğrencilere seslenen Selçuk, okulların açılma tarihiyle ilgili "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım." demişti.

 

 

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