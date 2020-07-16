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Eğitim

Bakan Selçuk'tan merkezi sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere yönelik, "LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:13:00 -
Bakan Selçuk'tan merkezi sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz."

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