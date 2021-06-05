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Eğitim Bakan Selçuk'tan 'LGS' mesajı
Eğitim

Bakan Selçuk'tan 'LGS' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 23:04:00 -
Bakan Selçuk'tan 'LGS' mesajı

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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