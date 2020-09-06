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Aktüel Bakan Selçuk'tan "İŞKUR" açıklaması:
Aktüel

Bakan Selçuk'tan "İŞKUR" açıklaması:

"2018 yılından bu yana iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla yaklaşık 1,7 milyon iş yeri ziyareti gerçekleştirerek, teşviklerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yaptık" - "İŞKUR Kampüste projemizle gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yapılan etkinliklerimize 83 bin 460 öğrencimiz katılım sağladı. Ayrıca düzenlemiş olduğumuz 235 kariyer günü etkinliğine de 216 bin 956 kişi katılım gösterdi"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:13:40 -
Bakan Selçuk'tan "İŞKUR" açıklaması:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılından bu yana iş ve meslek danışmanları aracılığıyla yaklaşık 1,7 milyon iş yeri ziyareti gerçekleştirerek, teşvikler ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'un hem iş arayanlar hem de işverenler için önemli hizmetler sunduğunu anımsattı.

İş gücü piyasasının tüm taraflarıyla irtibat halinde olduklarını belirten Selçuk, "2018 yılından bu yana iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla yaklaşık 1,7 milyon iş yeri ziyareti gerçekleştirerek, teşviklerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yaptık." ifadesini kullandı.

Selçuk, nitelikli gençlerin iş gücü piyasasına katılmasını kolaylaştırmak için üniversitelerle iş birliği içerisinde olduklarına işaret ederek, "İŞKUR Kampüste projemizle gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yapılan etkinliklerimize 83 bin 460 öğrencimiz katılım sağladı. Ayrıca düzenlemiş olduğumuz 235 kariyer günü etkinliğine de 216 bin 956 kişi katılım gösterdi." bilgisini verdi.

İş gücü piyasasının beklentilerini karşılayacak nitelikli eleman ile işverenleri sık sık bir araya getirme gayreti içerisinde olduklarını, 2018 yılından bu yana 59 istihdam fuarı düzenlendiğini ve bu fuarları 900 bin 54 kişinin ziyaret ettiğini, sanal istihdam fuarlarıyla da istihdamda arabuluculuk faaliyetlerine yeni bir anlayış getirdiklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 3 sanal istihdam fuarına 299 firma katılım sağladı. Bu firmalara 160 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımızı kamu istihdam hizmetlerinden azami düzeyde yararlandırıyor, özel politika gerektiren gruplar arasında yer alan engelli vatandaşlarımızın istihdam fuarlarına erişimini artırıyoruz."

Selçuk, gençlerin iş gücüne katılımlarına destek vermek amacıyla profil temelli danışmanlık hizmeti kapsamında ise 2018 yılından bugüne kadar 2 milyon 150 bin genç ile bireysel görüşme gerçekleştirildiğinin bilgisini paylaştı.


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