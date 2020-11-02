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Gündem Bakan Selçuk'tan dikkat çeken açıklama: Kulak misafiri olduğum sesler...
Gündem

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken açıklama: Kulak misafiri olduğum sesler...

Sosyal medyada değremin vurduğu İzmir’de yaşadığı bir anıyı paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kulak misafiri olduğum bu sesler, Türkiye’nin gerçek sesidir, öyle yürektendir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:14:00 - 2020-11-02 12:21:26
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken açıklama: Kulak misafiri olduğum sesler...

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'deki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şahit olduğu bir anı Twitter hesabından yazdı ve "Kulak misafiri olduğum bu sesler, Türkiye’nin gerçek sesidir, öyle yürektendir." notunu düştü.

Bakan Selçuk Twitter'dan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Önceki gece İzmir’de yemek dağıtımı yapan biri, bir teyzeye “Teyze gel, karnını doyur.” dedi. “Sağ ol yavrum, evim hasar görmedi; ihtiyacı olanlar alsın.” cevabına “Olsun, için ısınsın.” ısrarı geldi. Kulak misafiri olduğum bu sesler, Türkiye’nin gerçek sesidir, öyle yürektendir."

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