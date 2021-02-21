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Eğitim Bakan Selçuk yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama yaptı! Erteleme...
Eğitim

Bakan Selçuk yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama yaptı! Erteleme...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 15:34:00 - 2021-02-21 15:43:29
Bakan Selçuk yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama yaptı! Erteleme...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, '1 Mart'ta ilkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sınavlarımızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Gençler, Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz.

Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüze yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimleri başlıyor.

Sizlerin de sadece sınavların yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam.

Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınının sınavlarını tamamladı zaten.

Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamanızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun birilctirrnemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğinin ve iş birliğinin bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. S. derslerinize ve sağlığınıza odaldanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

 

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