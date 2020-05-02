Bakan Selçuk, "sözleşmeli öğretmenlik" başvurularının elektronik ortamda yapılacağını açıkladı
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haziran ayında yapılacak "sözleşmeli öğretmenlik" başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu.
Öğretmen adaylarının başvurularını nasıl yapabileceğine ilişkin tabloyu da paylaşan Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.